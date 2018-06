Lite in famiglia, a Torchiara: uomo accoltellato nella notte

Dramma nella notte, a Torchiara, in Cilento. A seguito di una lite in famiglia per futili motivi, un uomo è finito in ospedale, per essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Il fatto

Pare che sia stata la sua compagna ad impugnare un coltello da cucina per colpirlo con dei fendenti al braccio. L'uomo ha perso molto sangue: soccorso e condotto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è stato, dunque, ricoverato. Denunciata, la donna responsabile dell'aggressione: indagano, dunque, i carabinieri, su quanto accaduto.