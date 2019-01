Lite a Pastena tra due giovani: interviene la Polizia Municipale

Attimi di tensione, in serata, a Pastena: in piazza Caduti Civili di Brescia, è scoppiata una rissa all’altezza della fermata dell’autobus tra due giovani, per cause da accertare.

L'intervento

Secondo Salernonotizie, alla base della zuffa, vi sarebbero degli apprezzamenti ad una ragazza che era in attesa dell’autobus. Fortunatamente alcuni passanti hanno sedato la rissa, allertando i vigili urbani, subito giunti sul posto.