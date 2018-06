Sicignano degli Alburni, lite tra stranieri: 20enne accoltellato

Dramma sfiorato, ieri sera, lungo la strada statale di Sicignano degli Alburni, nei pressi del centro di accoglienza Park Hotel. Due stranieri, africani, infatti, hanno iniziato a litigare in modo violento, per cause non note.

La lite

Dalle parole, si è passati ai fatti: uno dei ragazzi ha impugnato un’arma da taglio e si è scagliato contro il connazionale, ferendolo al torace. Immediato, l’arrivo della Guardia di Finanza di Eboli, della Polizia Stradale e dei sanitari del 118.

L'intervento

I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito, un migrante africano di 20 anni, ex ospite del centro di accoglienza di Galdo di Sicignano: condotto presso l’ospedale di Polla, è stato sottoposto ad un intervento e ricoverato in Chirurgia. Indagano, intanto, i militari di Eboli per ricostruire il fatto.