Il giallo dei dischetti sul litorale di Capaccio: spiagge invase da migliaia di filtri di plastica

Sorpresa sul litorale di Capaccio Paestum, dove, in questi giorni, sono spiaggiati migliaia di dischetti bianchi di plastica. Sembrano cialde del caffè ma quasi sicuramente, dicono gli esperti, non lo sono. Questo fenomeno ha raggiunto anche la costa toscana. La loro provenienza è sconosciuta. Si sa solo che hanno un diametro di 4,5 centimetri e sono spessi 2 millimetri. Secondo Legambiente l’ipotesi più probabile è che si tratti di un carico finito in mare di un container.

Il caso

Dischetti simili sono stati trovati a migliaia 7 anni fa in America: provenivano dall’impianto di trattamento della cittadina di Hookset che, a causa di forti piogge, il 6 marzo del 2011 andò in tilt scaricando dai 4 a 8 milioni di dischetti.