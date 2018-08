ll torneo Santa Teresa Beach Soccer: grande successo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

ll torneo Santa Teresa Beach Soccer é un appuntamento fisso, da anni,per l' estate salernitana. Quest' anno, però, si é voluta creare una sorta di vetrina promozionale all' interno del torneo anche per quella rete di organizzazioni associative che si occupano di solidarietà sul territorio. Solo per questa attenzione, l' organizzazione del torneo si é dimostrata già vincente nel perseguire lo scopo principe,che é soprattutto la crescita del concetto di promozione sociale.

Il CAD, rappresentato in Campania da Sonia Senatore, ha avuto l'opportunità di collocare due box-raccoglitori per abbigliamento infanzia a supporto del progetto sociale della Cicogna Solidale,inoltre ha potuto ascoltare persone che hanno trovato supporto in problematiche riguardanti affido minori,precariato occupazionale,opportunità di supporto economico ai progetti imprenditoriali,consigli utlili nel difficile mondo della burocrazia degli enti locali. Il vero successo della manifestazione é aver sviluppato un vero sentimento di appartenenza al territorio e aver dimostrato una reale crescita culturale delle ultime generazioni.

Uno special thanks va a Sasà Donadio,anima di riferimento del gruppo organizzatori, ai responsabili dell' associazione Longobarda Salerno per il lavoro profuso nel coinvolgere le associazioni di volontariato, a Gianni Novella,che ha condotto la finale con la consueta professionalità e a tutti i giocatori delle squadre,le tifoserie,il pubblico, a quanti hanno dimostrato che a Salerno,per trovare Salerno Original bisogna sedersi a Santa Teresa,dove tutto é rimasto immutato, come una vera cartolina di questa meravigliosa città.

Sonia Senatore

Responsabile Regionale CAD