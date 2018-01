Lotto tecnico, nuove vincite grazie a Pioggia e Leone: i numeri

Doppia vincita in tutte le ricevitorie associate, in questa settimana, con i numeri forniti dai due esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. Sono sortiti, infatti, due ambetti al primo colpo: TORINO-VENEZIA 21-70 e NAPOLI-PALERMO 26-67. E tornano, puntuali, le combinazioni vincenti per i nostri lettori.

Ecco i nuovi numeri

NAPOLI-ROMA

AMBATA 90

ROMA-TORINO

AMBATA 74

(Antonio Pioggia-346-3595013)

TORINO-VENEZIA

AMBATA 71

(Salvatore Leone-340-1576775)

Per gli abbinamenti, è possibile contattare gli esperti