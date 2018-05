Lotto tecnico, numerose vincite con i numeri di Pioggia e Leone: le nuove combinazioni

Pioggia di vincite per i lettori, in settimana, grazie ai numeri forniti dai due esperti Antonio Pioggia e Salvatore Leone. E' sortita, infatti, l'ambata 33 su Firenze-Genova al primo colpo e per due volte di seguito. Inoltre, vincita anche con l'ambata 79 su Torino-Venezia. E gli abbonati si sono giudicati gli ambi 33-48, 33-49 su Firenza Genova e 56-67 su Palermo -Roma. E tornano, puntuali, le nuove combinazioni di Pioggia e Leone, valide dal 5 al 10 maggio.

Ecco i nuovi numeri

BARI-CAGLIARI-NAZIONALE

AMBATA 90 con tre super abbinamenti

PALERMO-ROMA

AMBATA 30 con due super abbinamenti ricavati tutti dal “METODO SEGRETO”

(Antonio Pioggia-346-3595013)

BARI-FIRENZE

AMBATA 67

(Salvatore Leone-3401576775)

PER GLI ABBINAMENTI CONTATTARE GLI ESPERTI