Lotto Tecnico, nuove vincite grazie a Pioggia e Leone: i numeri

Nuove soddisfazioni, per i due esperti del lotto Antonio Pioggia e Salvatore Leone, grazie al metodo "la somma differenziale e sommatoria". In particolare, martedì 7 maggio, è sortito l'ambo 25-28 al secondo colpo sulle ruote di Bari-Roma. E tornano, puntuali, le previsioni per chi gioca fornite dai due esperti, valide dall'11 al 16 maggio.

Ecco i nuovi numeri



NAPOLI-VENEZIA

AMBATA 88

BARI-CAGLIARI

AMBATA 6

(Antonio Pioggia 346-3595013)

VENEZIA-NAZIONALE

AMBATA 28

(Salvatore Leone 340-1576775)



Per informazioni sugli abbinamenti e metodo contattare gli espe