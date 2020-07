Lotto tecnico, continuano le vincite con il "metodo segreto": ecco i nuovi numeri

In questa settimana, nei giorni di martedì 7 luglio e giovedì 9 luglio, per i possessori del metodo segreto è arrivato il “Bonus Vincite”, Ambo e Ambetto 16-75 e 16-76 sulla Nazionale al primo colpo; Ambetto 33-59 su Firenze-Genova al secondo colpo; Ambetto su Palermo-Torino 4-53 al primo colpo più diverse ambate. Questo metodo non finirà mai di stupire tutti i possessori. Non da meno il mensile Leonotto che vince l’Ambo su Bari-Napoli 29-50.

I nuovi numeri

FIRENZE-GENOVA

Ambata 63

(Per informazioni Antonio Pioggia - 346-3595013)

BARI-NAPOLI

Ambata 48

Le previsioni sono valide da sabato 11 a giovedì 16 luglio. Per informazioni contattare gli esperti.