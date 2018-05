Lotto tecnico, vincite sprint con i numeri forniti dagli esperti Pioggia e Leone

Sorprendenti vincite per i nostri lettori, grazie ai numeri da giocare forniti dai due esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. Ad appena 24 ore dalla pubblicazione delle previsioni, infatti, non sono mancate vincite sprint con le due ambate indicate il 18 maggio (31 su Napoli e 70 sulla Nazionale).

Tutti gli abbonati, poi, si sono aggiudicati l'ambo 31-57 su Napoli. Soddisfazione per Pioggia e Leone ed entusiasmo tra i loro fans. Per informazioni, contattare gli esperti: 346-3595013—340-1576775