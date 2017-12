Luci d'artista 2017, Loffredo annuncia: "Bambini protagonisti"

"Una parte di Salerno, durante Luci d'artista 2018, sarà interamente destinata ai bambini. Pensiamo a spazi dove possano esprimersi liberamente, con giochi interattivi e laboratori. E' un impegno". Lo annuncia l'assessore al commercio Dario Loffredo sul palco dell'Augusteo durante Babbo Natale nel paese delle zucche. Lo spettacolo teatrale, messo in scena gratuitamente dalla Compagnia dell'Arte, ha richiamato all'Augusteo centinaia di persone. Loffredo, preceduto da Piero De Luca, è stato invitato sul palco per un saluto. A poche centinaia di metri, la Villa Comunale riaperta in via eccezionale ai turisti, dopo le ore di stop disposte dall'amministrazione per ragioni di sicurezza, causa maltempo. Al Teatro Augusteo, invece, le famiglie ed i bambini in platea per lo spettacolo gratuito. "Siamo già in moto - dice Loffredo - ecco che cosa accadrà nel 2018. I bambini sono il cuore pulsante, loro le nostre luci. Penso che quando i bambini corrono, le città vivono. Luci d'artista 2018 avrà un'area tematica e una sezione dedicata ai piccini. Le famiglie si preparino".