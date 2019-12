Luci d'artista, attesi oggi 172 autobus turistici: ecco il piano anti-caos

Sta per concludersi un weekend pieno di visitatori, nella città di Salerno, per le Luci d’Artista. Nella giornata di ieri, infatti, sono arrivati circa un centinaio di autobus con a bordo centinaia e centinaia di turisti provenienti dalle altre province campane ma anche dalle altre regioni; oggi, invece, ne sono attesi 172.

Il piano anti-caos

Per evitare ingorghi nel centro cittadino è stata istituita una Zona a traffico limitato per i bus turistici: c’è il divieto di sosta e transito per gli autobus turistici sul territorio comunale, ad esclusione delle specifiche aree adibite alla sosta. Dal prossimo fine settimana (sono attesi oltre 200 pullman) , invece, in occasione del Ponte dell’Immacolata, saranno attivate le corsie preferenziali con navette e collegamenti diretti tra lo stadio Arechi e Piazza della Concordia.

Le strisce blu

Via libera all’allargamento della zona di parcheggio unico accorpando le zone 1,2,3 e 4 insieme alle zone 5 e 6 fino a Piazza Vittorio Veneto. In questo modo parcheggiare l’auto in centro sarà più facile per residenti e commercianti con negozi situati su Corso Vittorio Emanuele e via Mercanti.