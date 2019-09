Luci d'Artista 2019, display agli ingressi della città per evitare il caos-parcheggi

L’amministrazione comunale di Salerno è già al lavoro in vista della riorganizzazione delle Luci d’Artista. L’obiettivo è riuscire ad evitare gli ingorghi e la carenza dei posti auto.

I display anti-caos

Al vaglio del settore mobilità - riporta Il Mattino - c’è l’installazione di grandi display nei punti più strategici degli ingressi in città nei fine settimana di maggiore afflusso di presenze. Saranno installati tabelloni informativi con aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità di parcheggi del centro. Quindi chi scenderà dagli ex caselli autostradali, conoscerà quanti posti ci sono in centro. Lo stesso varrà per chi esce dalla Tangenziale in direzione centro.

Le navette

Anche quest’anno, in occasione della manifestazione autunnale delle luminarie, saranno potenziate le navette con collegamenti diretti dal parcheggio dello stadio Arechi e di via Ligea. Il sistema di prenotazione degli autobus resta in vigore per evitare contraccolpi.