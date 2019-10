Luci d'Artista 2019/2020: tornano anche gli orsacchiotti, tante sorprese per i bambini

Continua, il montaggio delle Luci d'Artista a Salerno. Dopo le luminarie spuntate sugli alberi di via Roma, sono tornati in via Mobilio e via Baratta anche gli orsacchiotti e le altre decorazioni.

Intanto, la città si prepara a far respirare aria di festa e ad assicurare momenti di intrattenimento gratuito ai tanti grandi e piccini che visiteranno Salerno nel periodo natalizio. "Anche quest’anno riempiremo l'Augusteo di gioia grazie alle Fiabe per luci d’artista. - annuncia l'assessore comunale al Commercio, Dario Loffredo - Spettacoli teatrali ad ingresso gratuito. Momenti speciali da vivere insieme per educare i bambini all’Arte del teatro. Meno tablet più tempo in famiglia nella Salerno del buon vivere", ha concluso Loffredo. Cresce l'attesa.