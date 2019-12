Luci d'Artista: esposto il piano di emergenza e evacuazione, tra i divieti quello di "introdurre" cani

E' stato esposto in piazza Vittorio Veneto, nei pressi dell'ingresso del Corso Vittorio Emanuele, da cui parte il lungo percorso delle Luci d'Artista: in molti hanno notato la collocazione, su di una transenna, del piano di emergenza e evacuazione, con tanto di vie di fuga e comportamenti da seguire per non correre rischi, durante il periodo natalizio salernitano. Il piano, infatti, risulta utile quando l'affluenza aumenta a vista d'occhio, grazie alle luminarie. Oltre ad una mappa, completa di strade consigliate e punti di raccolta, l'avviso rende note le indicazioni a cui attenersi per ragioni di sicurezza: divieto di fumo e di usare fiamme libere, evitare la presenza di cani, nonchè l'avere il volto coperto. Sempre in base alle regole di Governo della Sicurezza, non è opportuno introdurre caschi, portare con sè pistole o armi, bottiglie di vetro e non toccare interruttori elettrici.

I dubbi

Diverse le perplessità tra i cittadini, tuttavia, per alcune delle norme indicate, in particolare per quella sul divieto di ingresso agli animali nel percorso delle Luci che risulta, agli occhi di molti, eccessivo. Ad ogni modo, il piano esposto si basa sul regolamento ministeriale in caso di calca, come quella che, puntuale, caratterizza i week-end di Luci d'Artista in città.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella



