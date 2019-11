Luci d'Artista: la pioggia non ferma i turisti, presa d'assalto la villa comunale

Non è bastato il maltempo a scoraggiare i visitatori: innumerevoli, infatti, i turisti approdati a Salerno per ammirare le Luci d'Artista, muniti di ombrello.

I turisti in città

Tanti, i pullman che hanno condotto i curiosi in città: presa d'assalto, in particolare, la villa comunale, il cui controllo è stato rafforzato anche con la presenza della Polizia Municipale. Neanche la pioggia, dunque, ha frenato l'affluenza per le luminarie.

Foto di Antonio Capuano

Gallery