Lutto nel mondo dell'arte: addio allo storico pittore salernitano Sergio Vecchio

Lutto in provincia di Salerno per la scomparsa del celebre artista Sergio Vecchio. Lo storico pittore, deceduto questa mattina all’età di 70 anni, è stato l’autore di mostre, libri, quadri, cartoline in particolare di Capaccio Paestum. Un archivio prestigioso ed importante conosciuto anche fuori dai confini della Campania. I funerali si svolgeranno domani, alle ore 12, presso la Basilica Paleocristiana della città dei Templi. Lascia la moglie e due figli.

Il cordoglio

Il messaggio del sindaco di Salerno Enzo Napoli: “Esprimo il mio cordoglio per la perdita dell'amico e quello della città per la scomparsa di un artista illustre e generoso”.