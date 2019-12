Lutto a Cava de'Tirreni: addio al farmacista Leonardo Accarino

Lutto a Cava de’ Tirreni, dov’è venuto a mancare all’affeto dei suoi cari, all’età di 73 anni, il farmacista Leonardo Accarino. Lo annunciano la moglie Emma Apicella, i figli Antonella, Renato e Maria Elena, i generi Marco e Mauro, i fratelli Francesco, Giancarlo e Bruno e tutti i parenti.

Il cordoglo

Il presidente di Federfarma Salerno Dario Pandolfi: “Dino per quarantacinque anni, è stato riferimento per tutti noi, dedicando tempo, energia e passione alla nostra categoria, sempre con competenza e professionalità, avendo come unico obiettivo la tutela di tutti noi titolari, in particolare nei momenti difficili che ha attraversato la farmacia salernitana. Uomo di grande valore, rettitudine, esempio di vita per tutti noi. Lo ricorderemo per professionalità, discrezione, disponibilità e dedizione con cui per anni si è impegnato a favore della categoria diventando riferimento per i colleghi salernitani”.

I funerali

I funerali sono in programma domani, giovedì 12 dicembre, al Duomo in Piazza Duomo alle 9.30 con partenza dalla sua abitazione in Corso Principe Amedeo.