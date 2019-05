Lutto nel commercio ad Angri: è morto Tonino il giornalaio, il cordoglio della Confesercenti

Lutto ad Angri: si è spento Antonio Amato, noto come Tonino il giornalaio, un esponente del tessuto economico e commerciale che portava avanti con impegno e dedizione il suo lavoro. Come ricorda la Confesercenti di Angri, il suo era un carattere schivo e introverso, ma sempre disponibile ad accontentare il cliente: un uomo semplice, corretto e rispettoso, la cui morte ha lasciato increduli la comunità e tutti coloro che negli anni hanno frequentato la sua edicola. Se ne è andato in punta di piedi come era nel suo carattere. Sempre pronto a sacrificarsi e a dedicarsi alla clientela, è stato un punto di riferimento per tanti suoi colleghi, difendendo la sua categoria.

La nota della Confesercenti