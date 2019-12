Lutto a Salerno, si è spento l'ex Soprintedente Giuseppe Zampino

Cultura a lutto, nel nostro territorio. Nei giorni scorsi, si è spento l’architetto Giuseppe Zampino, già Soprintendente a Salerno e Avellino, carica che ha lasciato, nel 2010, per sopraggiunti limiti di età.

Il cordoglio

In tanti, ne conservano un prezioso ricordo per l'impegno profuso per il territorio. Tutti stretti attorno alla famiglia.