Assolta maestra di Amalfi: non maltrattò la sua alunna

"Assolta per non aver commesso il fatto". Il presidente della Seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, dottor Paolo Valiante, ha letto oggi pomeriggio il dispositivo della sentenza che accoglie le tesi difensive e scagiona la maestra di Amalfi, finita a processo per maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di una sua alunna di quarta elementare.

I fatti

Cinque anni fa - scrive Il Vescovado - i genitori di una bambina di Amalfi, che adesso è 14enne, avevano denunciato la maestra per maltrattamenti fisici e psicologici. Oggi è stata scritta la parola fine alla delicata vicenda.