Donna colpita da emorragia a Maiori: trasportata d'urgenza al Ruggi

Momenti di paura, oggi, a Maiori, dove un’anziana di 86 anni si è sentita male a seguito di una brutta emorragia.

I soccorsi

La donna si è sentita male in casa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno sottoposta prima ad una trasfusione di sangue e poi ad una terapia farmacologica ben precisa. Successivamente, è stata trasportata in eliambulanza all’azienda ospedaliera-universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove i medici l’hanno sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute non sono gravi.