Cagnolino abbandonato sulla spiaggia del Cavallo Morto: salvato

La Guardia Costiera di Salerno ha soccorso un cagnolino abbandonato sulla spiaggia del Cavallo Morto, nel comune di Maiori.

L’operazione

Nel pomeriggio la sala operativa della Capitaneria di Porto di Salerno ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di diportisti che segnalavano la presenza di un cane di piccola taglia, di colore nero, disperso sulla spiaggia del Cavallo Morto. Si tratta, in particolare, di una zona raggiungibile solo via mare e attraverso piccoli natanti. Per questo motivo, pur essendo stata disposta l’uscita della motovedetta, è stato necessario attivare un’unità idonea ad avvicinarsi alla riva. Il cucciolo è apparso subito molto spaventato e ciò ha rallentato le operazioni di recupero.

Dopo circa tre ore, il personale intervenuto è riuscito a trarre in salvo il cagnolino, che è stato consegnato al presidente di una associazione che si occuperà di contattare il padrone o, in caso di esito negativo, il sindaco del Comune di Maiori che provvederà al successivo affidamento. Il recupero del cucciolo è stato possibile grazie all’impegno degli uomini della Guardia Costiera, supportati dall’intervento del personale dei Vigili del Fuoco e dell’Ente Nazionale Protezione Animali Costa d’Amalfi intervenuti sul luogo del ritrovamento, oltre a quello di diverse associazioni che hanno seguito l’intera operazione.

