Andavano in giro a compiere truffe: multati due venditori a Maiori

Andavano in giro in cerca di informazioni utili per mettere a segno delle vere e proprie truffe. Ma, nella giornata di ieri, due uomini, provenienti da Napoli e con precedenti per rapina e truffa, sono stati fermati dai carabinieri.

I controlli

Si tratta - riporta Il Vescovado - di due venditori ambulanti di prodotti domestici risultati privi di autorizzazioni e titoli validi alla vendita. Per questo, al termine delle formalità di rito, sono stati sanzionati con una multa di 5 mila euro, mentre la loro merce posta sotto sequestro.