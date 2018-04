Dimesso dall'ospedale, muore per un arresto cardiaco a 12 anni: choc a Scafati

Choc nel salernitano: ha avuto un arresto cardiaco nel cuore della notte ed è deceduto all’ospedale Santobono di Napoli, un ragazzino di Scafati, di appena dodici anni. Il piccolo si era recato in ospedale a seguito di un malore, per poi essere indirizzato direttamente al nosocomio napoletano: dopo alcuni controlli, era stato mandato a casa dove, nella notte, ha subito il fatale malore.

Il dolore

L’intera città di Scafati si stringe attorno al dolore della famiglia. Accertamenti in corso per far luce sulle cause della tragedia.