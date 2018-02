Dramma ad Eboli, malore in parafarmacia: muore 37enne

Tragedia ad Eboli in una parafarmacia. Una donna di 37 anni, Diana Di Biase, è stata colpita da un malore fatale, mentre stava lavorando: purtroppo è morta.

Il dramma

Sotto choc i presenti e i suoi cari. Inutile ogni tentativo di soccorso: per lei non c'è stato nulla da fare. Un fiume di messaggi di cordoglio sui social network, per la famiglia delle 37enne.