Dramma a Positano, turista 56enne si accascia e muore

Dramma a Positano: ha accusato un malore improvviso ed è morto, nel pomeriggio, un turista in visita nella perla della Divina. Come riporta Il Vescovado, il 56enne di nazionalità canadese, intorno alle 14 si trovava in località La Sponda, sulla Statale 163 Amalfitana, quasi all’imbocco della strada che conduce al centro, quando ha ravvisato un forte dolore toracico che lo ha costretto ad accasciarsi al suolo.

Il dramma

Tensione, tra i turisti presenti che si sono accalcati formando un capannello intorno al malcapitato, con sua moglie e gli amici: purtroppo il turista non ce l'ha fatta. A nulla è valso l’intervento tempestivo dei medici del 118 che hanno provato, invano, a rianimarlo. Dolore.