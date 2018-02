Maltempo in Campania, nuova allerta meteo: ecco le previsioni

Torna il maltempo anche in provincia di Salerno. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, con criticità idrogeologica di colore Giallo, a partire dalle 20 di questa sera.

Le previsioni

In particolare, sulle zone indicate come 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), a causa del peggioramento meteo che interesserà tutta la regione, si prevede che le precipitazioni sparse a carattere di locale rovescio o temporale potranno generare un rischio idrogeologico localizzato con possibili allagamenti di locali interrati o a pian terreno, ruscellamenti superficiali, fenomeni di rigurgito dei sistemi urbani di smatimento delle acque meteoriche. L’allerta resta in vigore fino alle 20 di domani.