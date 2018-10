Bomba d'acqua su Salerno, quartieri allagati: sottopassi off-limits

Una bomba d'acqua su Salerno ed è subito il caos. Strade allagate e disagi in tutta la città, dal centro alla periferia fino ai rioni collinari. Ma i problemi, la scorsa notte, non sono mancati anche nei comuni della provincia con numerose richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco.

Il capoluogo

Le abbondanti piogge della scorsa notte hanno provocato allagamenti in numerosi quartieri (tra cui Fratte, Pastena, Mercatello, San Leonardo e zona industriale)e nelle frazioni collinari (da Matierno a Giovi) con fiumi d’acqua che hanno invaso le carreggiate e anche garage e cantine. Nel capoluogo allagati i sottopassi di via Limongelli, via Zanotti Bianco e via Rocco Cocchia. Nel sottopasso di Mercatello si è sfiorata la tragedia: u n’auto è rimasta intrappolata a causa della pioggia, ma fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo p rima che la macchina venisse avvolta dall’acqua.

In provincia

Strade allagate e disagi alla circolazione anche in diverse zone dell'Agro nocerino Sarnese, nei Picentini e nell'Alto Sele.