Maltempo a San Rufo, albero abbattuto dal vento trancia i cavi della rete Telecom

Danni per il maltempo anche nel Vallo di Diano. A San Rufo, ieri, in località Fontana Vaglio, le forti raffiche di vento hanno abbattuto un albero e tranciato i cavi della rete Telecom, in via San Lorenzo.

L'intervento

Sul posto, i tecnici per mettere in sicurezza l’area intralciata dai rami e i cavi telefonici, come riporta Ondanews. Ieri sera, a Sant'Arsenio, poi, un altro albero è stato abbattuto dalle folate di vento nella Villa Comunale: a ripristinare la situazione, i caschi rossi che hanno effettuato anche numerosi altri interventi nella zona, a causa di allagamenti e disagi.