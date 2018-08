Fango a mare proveniente dall'Irno: l'allarme

Una grande ondata di fango si è riversata a mare dal fiume Irno. A causa dell'ondata di maltempo che in questo momento sta interessando alcune zone della provincia di Salerno, infatti, il fiume che attraversa il capoluogo si è ingrossato ed ha riversato in mare tantissimo fango che sta preoccupando i cittadini salernitani. La macchia anomala, chiaramente visibile anche a grande distanza, in questo momento sta interessando una zona particolarmente vasta della costa salernitana. I cittadini salernitani chiedono, quindi, di conoscerne l'origine soprattutto alla luce dell'inquinamento del fiume salernitano che, per la nona volta consecutiva, è stato indicato come fortemente inquinato da Goletta Verde.