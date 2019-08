Cane chiuso in un deposito a Pagani, senza nè cibo e nè acqua: 60enne a processo

Affronterà il processo con l’accusa di maltrattamenti di animali L.D.R., imputata in giudizio con l’iter del decreto diretto emesso dalla procura di Nocera Inferiore. E' finita nei guai, infatti, a Pagani, la donna originaria di San Marzano sul Sarno che avrebbe tenuto un cane chiuso in un deposito in via Farina, privo di spazio, pieno di escrementi e senza acqua e cibo.

Il caso

I carabinieri della tenenza paganese hanno documentato l’episodio di maltrattamento il 25 novembre 2017. Dopo la denuncia, dunque, ora la attende il processo per rispondere delle condizioni tremente in cui aveva costretto l’animale, poi affidato al canile municipale.