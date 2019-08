Mandato di arresto europeo per un salernitano: commise una rapina in Francia 29 anni fa

E' stato arrestato dai carabinieri di Capaccio Z.T. 59enne pregiudicato del posto, a seguito del mandato di arresto europeo richiesto dall’Autorità Giudiziaria Francese. L’uomo è accusato di rapina aggravata commessa sul territorio transalpino ben 29 anni fa. Il 59enne salernitano è stato trasferito al carcere di Salerno-Fuorni.

L'arresto

Arrestato per evasione dai domiciliari anche il pregiudicato D.D., 31enne di Capaccio Paestum: l'uomo, sottoposto alla misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti di una donna del posto, è stato sorpreso dai militari di Capaccio nei pressi dell’abitazione della donna che aveva già in passato molestato. Ora è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.