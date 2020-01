Manufatto abusivo a Montecorice: scatta l'ordine di abbattimento

Sarà demolito nei prossimi giorni dalla proprietaria o, in caso di reticenza, direttamente dal Parco Nazionale del Cilento una struttura - formata da tre pareti della dimensione di 10 metri per 13 e 4,80 metri di altezza per circa 619 metri quadri cubi totali - realizzata in località Mainolfo di Casa del Monte a Montecorice.

L'abbattimento

I lavori sono stati realizzati senza le autorizzazioni dell’Ente Parco. Di qui l’ordine di abbattimento che, soltanto di recente, è stato notificato alla proprietaria per un problema nella notifica dell’atto.