Freddo e gelo nel salernitano, ma un turista si tuffa in mare a Capaccio

L'inverno è ormai arrivato anche nel salernitano, con un repentino calo delle temperature ovunque. A Capaccio Paestum il termometro segnava quota 7° stamattina presto. Eppure, un coraggioso turista napoletano si è concesso un tuffo in mare presso la spiaggia di Licinella, tra lo stupore dei presenti.

Non è mancato chi ha immortalato la singolare scena: probabilmente, l'amore per la bellezza del mare cilentano, per qualcuno, riesce anche a superare anche il gelo e il timore per i malanni.