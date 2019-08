Mare sporco a Salerno, intanto una nave sversa liquido in acqua: il video

Chiazze marroni e bianche in mare e tuffi negati, a Salerno: inizia davvero male il week-end per i bagnanti in città. Nonostante le temperature elevate, purtroppo, cittadini e turisti non hanno potuto concedersi un bagno in mare a causa della sporcizia in acqua, come denunciano diversi utenti.

Il video virale

Intanto, è diventato virale il video girato da L.B., in cui si vede una nave battente bandiera di Malta che a 140 metri dalla costa ha scaricato del liquido direttamente in mare. Amarezza e indignazione sui social.