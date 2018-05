Torrione, l'area di Foce Irno torna balneabile: l'esito dei prelievi

L’area di foce Irno in zona Torrione torna finalmente balneabile, come riporta Il Mattino: non risultano più esserci i rischi per la salute a pochi passi dal fiume Irno.

I dati

E' quanto emerso da una delibera comunale recentemente pubblicata sull’albo pretorio che revoca il divieto di balneazione per l’area foce Irno emanato a febbraio di quest’anno, a causa del rischio di inquinamento batteriologico. Cambio di rotta, dunque, grazie agli esiti degli ultimi due prelievi effettuati rispettivamente il 19 aprile ed il 2 maggio scorsi.