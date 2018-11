Luci e Natale in arrivo, ma c'è ancora chi si concede tuffi in mare

Le Luci d'Artista sono state illuminate, i negozi sono già allestiti con decorazioni e oggestica festosa e, non solo Salerno città, ma anche i comuni limitrofi, iniziano a prepararsi al Natale. Tuttavia, in questo clima che richiama paesaggi innevati e gelo, c'è ancora chi si concede un tuffo in mare.

E' il caso di diverse persone, in Costiera, precisamente ad Amalfi. Ma anche della stessa Salerno dove, complice il sole e il clima mite di questi giorni, turisti e cittadini si stanno recando sulla spiaggia di Santa Teresa, per una giornata di mare. Tanta curiosità.