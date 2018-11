Mareggiata a Salerno: danni ai lidi, allagati alcuni tratti stradali

Ha prodotto non pochi danni, la mareggiata che si è abbattuta ieri sulla nostra costa. In particolare, i lidi balneari situati tra Salerno e Pontecagnano sono stati colpiti dalla violenza delle onde e, inoltre, un tratto della Litoranea Magazzeno è stato chiuso al traffico per allagamenti.

A Mercatello, al Lido danni ingenti ai vetri e alle sale. Alla tempesta di acqua e di vento, dunque, segue la conta dei danni.