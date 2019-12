Tane di topi a Mariconda: chiesta la pavimentazione di alcune aiuole

Una pavimentazione in cemento per tappare le tane dei topi è quanto chiesto dai residenti in via Generale La Marmora, a Mariconda. Come si evince dalla foto che pubblichiamo, i ratti hanno scavato grosse buche all'interno delle aiuole e ogni giorno, in libera uscita, gironzolano sui marciapiedi, attratti anche da avanzi di cibo.

Le luminarie

I cittadini di Mariconda hanno anche chiesto le installazioni delle luminarie natalizie e Palazzo di Città procederà entro il prossimo weekend dell'Immacolata. Non solo Luci d'Artista e boom di turisti in pieno centro, dunque, ma luminarie anche nella zona orientale. "Alcuni privati ci hanno chiesto di dotarli anche di un cestello per poter decorare un albero che sorge all'ingresso di Mariconda, quando si proviene dal Parco Arbostella - spiega Savastano - e provvederemo congiuntamente alla installazione delle luminarie".