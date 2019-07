Battipaglia, cagnolina investita e uccisa: animalisti contro il sindaco

E' stata investita e uccisa a Battipaglia, Marika dolce e timida amica di zampa adottata dagli abitanti della zona e dai volontari, perché nonostante più volte segnalata, era stata lasciata in uno stato di totale incuria. La DPA Onlus Associazione ha denunciato che, dopo quell'incidente, il Sindaco – a cui i randagi appartengono – avrebbe lasciato che la cagnolina morisse senza che le venissero prestate le cure necessarie.

Era amata da tutti sopratutto dai gestori e dai clienti del Bar Colazione Da Tiffany che ogni giorno potevano godere della sua compagnia. Fino a quando non ha deciso di trasferirsi in un distributore di benzina, nel quale è poi stata investita.

Come associazione abbiamo richiesto diverse volte alla sindaca e al comune di riconoscere la cagnolona come cane di quartiere dandole così più tutele e protezione, e permettendoci di portarla in clinica affinché fosse curata, ma nessuno è mai intervenuto. È doveroso precisare che il cane non si lasciava avvicinare, e all sola vista di un guinzaglio scappava terrorizzata.

Per questo come DPA Onlus, con l’ausilio dell’avvocato Paola Contursi, abbiamo presentato esposto nei confronti dell’ASL competente, della locale polizia Municipale e dell’amministrazione Comunale, che erano stati più volte sollecitati ad intervenire. E’ stato denunciato anche l’investitore fino ad oggi non identificato e che non ha prestato nemmeno soccorso al cane.