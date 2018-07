Marina d’Arechi, Andrea Bocelli e la sua famiglia a bordo della “Libertas”

Tanta curiosità al Marina d’Arechi Port Village: con una polo blu e mocassini più chiari di qualche tonalità, Andrea Bocelli è arrivato a Salerno, a bordo della sua imbarcazione, la “Libertas”. Lo yacht dal design moderno, di colore blu metalizzato, ha ormeggiato sulle banchine del Marina Resort, approdo riconosciuto e qualificato per l’accoglienza dei megayacht, tra i più grandi del Mediterraneo.

L'approdo

Insieme a lui, la sua famiglia “allargata”, come egli stesso l’ha definita: i due figli maschi, oramai adulti, e la sua attuale compagna, Veronica Berti, dalla quale ha avuto la piccola Virginia. Il tempo di dissetarsi a bordo con una bibita fresca, e la famiglia della star internazionale è scesa sui pontili del Marina, accolta dal team Mda che ha dato loro il benvenuto a Salerno. Strette di mano cordiali, e qualche saluto cortese, subito dopo essere sceso dalla “Libertas” e aver toccato terra. Proprio il suo primogenito, Amos, ha affettuosamente passeggiato al suo fianco con una mano sulla spalla, per l’intero percorso dei pontili. Ad aspettarlo sulla banchina di riva un’auto privata, grigio chiaro, con destinazione Giffoni Valle Piana, dove il celebre tenore italiano è atteso nel giorno di inaugurazione del Festival del cinema per ragazzi.

Gallery