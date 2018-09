Risultava a lavoro, ma in realtà era in ferie: medico nei guai

Era in vacanza. Ma, contemporaneamente, risultava presente a lavoro facendo la spola tra gli ospedali "Maria Santissima Addolorata" di Eboli e "Luigi Curto" di Polla. E, non ultimo, in regime di Alpi (attività libera professionale). Per questo – riporta Salernosanità – un medito specializzato è finito nel mirino dei carabinieri, che hanno avviato le indagini. I militari dell’Arma stanno verificando l’intera documentazione relativa alla presenza del professionista nei due presìdi ospedaliera e, ovviamente, alle carte presentate per le ferie.