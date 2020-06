Mercato San Severino dice addio a Vincenzo Erra: commozione e dolore ai funerali

Mercato San Severino ha salutato per l’ultima volta Vincenzo Erra, l’imprenditore di 40 anni deceduto lo scorso maggio in Ucraina a causa di un incidente stradale.

Il dolore

Dopo il rientro della salma, infatti, ieri sono stati celebrati i funerali nella chiesa di “San Giovanni in Parco” alla presenza dei familiari e degli amici più stretti. Lascia la moglie e le figlie che vivevano con lui in Ucraina, il padre Federico, la mamma Dorina e i fratelli Alessandro e Massimiliano. Vincenzo Erra era il nipote dell'ex sindaco omonico del comune della Valle dell'Irno e tre anni fa si candidò in una delle liste civiche a sostegno dell'attuale primo cittadino Antonio Somma.

La dinamica del sinistro

Erra, mentre stava rientrando a casa, avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro un muro. Immediato il ricovero in ospedale dov’è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. Dolore.