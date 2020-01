Mercato di via Piave, il sindaco illustra il progetto ai residenti: le novità

Si è tenuto questa sera, presso il Comitato di Quartiere San Francesco, l'incontro tra i residenti e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, nonchè l'assessore al Commercio Dario Loffredo e la consigliera comunale Paola De Roberto, per parlare dell'avvio dei lavori per il restyling del mercato di via Piave.

Le novità

Come è noto, diverse le segnalazioni sui disagi patiti dai residenti a causa, ad esempio, di urla e schiamazzi o rifiuti abbandonati sul posto, dopo gli orari di vendita agli stands. A rassicurare i cittadini rappresentati dalla presidente del Comitato Laura Vitale, dunque, il sindaco che ha sottolineato come il nuovo progetto preveda un mercato coperto attrezzato ad hoc, caratterizzato da una attenta pulizia, con un presidio di Polizia Municipale che vedrà impegnati gli agenti a rotazione, per la tutela del decoro e della sicurezza della zona. I furgoni, poi, saranno dirottati altrove: fissata per giovedì, dunque, l'inaugurazione dei lavori. "Ci rivediamo tra circa 90 giorni per fare il punto della situazione", ha concluso l'assessore Loffredo. "Abbiamo riscontrato apertura ed interesse da parte dell'amministrazione comunale alle esigenze dei residenti, per cui attendiamo di avere la piantina e il progetto completo per saperne ancora di più", ha concluso la presidente Vitale.



