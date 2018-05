Nocera Inferiore: messa dedicata alle donne operate al seno e alle mamme, l'appuntamento

Si terrà il 12 maggio alle 18.30, presso il Palazzetto dello Sport di Nocera Inferiore, la messa dedicata alle donne operate al seno e alle mamme. Il noto senologo Luigi Cremone e l'associazione "Noi donne...Soprattutto", infatti, invitano tutti all'importante appuntamento giunto, con successo, alla sua 10° edizione. Prevista una folta partecipazione.

Il mese di maggio, dedicato alla Madonna, quest’anno sarà speciale perché siamo arrivati al decimo anno della celebrazione della Santa Messa dedicata a tutte Voi Donne operate al seno e a tutte le Mamme. La Vostra presenza è indispensabile per trasformare questo grande evento in una meravigliosa festa per la Vita, perché Voi siete la Vita e da Voi inizia la Vita. Vi aspettiamo il 12 maggio alle ore 18.30 al Palazzetto dello Sport di Nocera Inferiore (nei pressi dell’Ospedale e dello Stadio Comunale). La messa sarà celebrata da padre Luigi Petrone. Avrei voluto chiamarvi personalmente, ma non mi è stato possibile perché il mio lavoro dedicato a Voi assorbe tutto il mio tempo. Durante la Santa Messa sarà presentata un’associazione dedicata a tutte le Donne “Angeli sorridenti di...”