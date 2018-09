“Miama beautiful day” l’emozione del grande giorno va in scena a Montecorvino Pugliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Futuri sposi, appassionati di wedding, cultori della moda o semplici sognatori: è a loro che si rivolge “Miama Beautiful Day”, l’evento organizzato dall’atelier Miamastore per il prossimo 23 settembre alle ore 18:00. Miamastore nasce nel 2011 come sito internet innovativo in grado di garantire alle spose di tutto il mondo l’abito dei sogni al prezzo più competitivo, diventando leader nazionale e internazionale e incassando menzioni speciali e riconoscimenti (Certificato Eccellenze Italiane e Wedding Award su Matrimonio.com). Presso il negozio fisico, sito nel Centro Direzionale Saccone in località Pagliarone, la versatilità dei capi di Miamastore, realizzati in maniera sartoriale, andrà in scena con un defilè che celebra la bellezza della donna e racconta attraverso immagini l’esperienza del giorno più bello. “MiamaBeautiful Day vuole essere una cornice per presentare ai futuri sposi alcune eccellenze del nostro territorio che si sono fatte riconoscere in Italia e all’estero” -afferma Mauro Senatore il titolare di Miamastore – riferendosi anche a partner come Francesca Beyouty Lookmaker inviata speciale di “Detto Fatto” che aprirà il defilè con una performace (oltre a curare make-up e acconciature delle modelle), l’eclettico barman e bartender Bruno Vanzan già star di Rai e Sky, Exclusive Catering, Franzese Home e Rcs75-Radio Castelluccio. Scaletta dell’evento: Ore 18:00: Bollicine di benvenuto (Live Radio & acque aromatizzate) Ore 19:00: Défilé di abiti da sposa (Live bridal look by Lookmaker Francesca Beyouty Ragone) Ore 20:00: Cocktail/Finger Food/Dj Set (Flair bartendering By Bruno Vanzan & Dj set Joe Reina) L’ingresso è libero, posti a sedere su prenotazione sul sito miamastore.com Non resta che godersi lo spettacolo! Facebook: MiamaStore Instagram: @miamastore Sito: www.miamastore.com