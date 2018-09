Pellezzano, miasmi dal fiume Irno: Morra scrive all'Arpac e al Noe

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, con una lettera inviata all’Arpac ed al Noe dei Carabinieri, chiede un intervento immediato per conoscere le cause dei miasmi che provengono dal fiume Irno.

I dettagli

La situazione sta diventando sempre più critica. “Ricevo da giorni – scrive il primo cittadino - reiterate sollecitazioni da parte dei cittadini della frazione Cologna del mio Comune che lamentano intollerabili miasmi provenienti dal corso del vicino fiume tali da incidere sul normale svolgimento delle attività ordinarie delle famiglie locali”. Di qui il suo appello: “Sono a richiederVi in ragione di quanto innanzi verifiche urgenti che mirino all’individuazione delle cause e alla loro eliminazione, mediante se del caso, una bonifica dell’area che garantisca la salute pubblica dagli effetti del fenomeno denunciato. Restando a disposizione anche per il coordinamento degli interventi che riterrete opportuni per il tramite degli uffici comunali, porgo cordiali saluti” conclude Morra.