Microchip negli indumenti dei lavoratori del “Ruggi", l'ira della Uil Fpl

Riflettori puntati sui microchip nelle divise dei dipendenti dei plessi del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”: su tutte le furie Biagio Tomasco, segretario della Uil Fpl provinciale, che, dopo il caso dell’Asl, chiede chiarimenti anche ai manager dell’azienda di via San Leonardo. “Come sindacato siamo venuti a conoscenza che nelle divise dei dipendenti di nuova distribuzione sia inserito un microchip elettronico del tipo Tagsys, così come avvenuto nell’Asl Salerno - ha detto Tomasco - Poiché la ditta fornitrice abbia inserito tale chip non dandone comunicazione alcuna né all’azienda committente, né tantomeno ai lavoratori, cosa peraltro ripetuta atteso che anche nell’Asl Salerno non abbia ottemperato a quanto previsto dalla normativa, ovvero informare i committenti del posizionamento, cucito nel risvolto delle tasche di casacche e pantaloni, invisibile alla vista dei dipendenti”.

La critica sul sistema da parte di Tomasco