Montecorvino Pugliano, il sindaco Chiola: "Intensificate le misure di vigilanza"

Attraverso una lettera indirizzata al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, in data 25 novembre 2019, il primo cittadino di Montecorvino Pugliano, ha fatto sue le istanze dei cittadini, circa un “pericoloso aumento dei furti nelle abitazioni che insistono sul territorio comunale, causa questa di un notevole allarme sociale e forte disagio per la cittadinanza, ma anche occasione di diffusione del fenomeno delle ronde notturne”.

L’appello

Nel corso dell’incontro in Prefettura, svoltosi mercoledì 11 dicembre, alla presenza di tutte le Forze dell’Ordine, il Questore di Salerno ha ritenuto necessario: “Al fine di contrastare sempre più efficacemente la commissione di reati di natura predatoria, in particolare i furti in abitazione nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano, che procurano allarme nella popolazione incidendo negativamente sulla percezione dei livelli di sicurezza dei cittadini, si rende necessario disporre un ulteriore rafforzamento delle attività di prevenzione”. L’intensificazione di uomini e mezzi delle Forze dell’Ordine sul territorio comunale, riguarderà, già dalle prossime ore, un’azione sinergica di vigilanza che coinvolgerà l’Arma dei Carabinieri, attraverso l’attività di vigilanza finalizzandola all’individuazione di persone che, per il loro comportamento o la loro presenza, possano far ritenere che siano in procinto di commettere reati; la Squadra Mobile, con il rafforzamento delle attività investigative; il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per le attività di controllo e la Polizia Municipale di Montecorvino Pugliano.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Alessandro Chiola: “Desidero ringraziare il Prefetto di Salerno e tutte le Forze dell’Ordine che, con la predisposizione di idonee misure di vigilanza, hanno dimostrato profonda e sincera vicinanza al territorio. Invito, infine, la cittadinanza a comunicare tempestivamente ai numeri di emergenza 112/113/117 ogni situazione sospetta e a collaborare con le forze di polizia”